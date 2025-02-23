Москва, 23 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Так глава государства почтил память павших воинов. Военные Президентского полка установили к мемориалу венок из красных цветов с лентой-триколором. Путин, преклонив колено, поправил ленту венка, после чего в знак почтения, склонив голову, провел у мемориала некоторое время в безмолвии.

Стоит отметить, что российский лидер ежегодно в праздничный день, 23 февраля, прибывает в сад и возлагает венок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949384" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

23 февраля президент поздравил с Днем защитника Отечества граждан страны. Он отметил, что праздник олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.