Москва, 23 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. ВС России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего. Об этом 23 февраля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что армия России наносила удары при помощи оперативно-тактической авиации и ударных дронов. В атаке участвовали ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также 23 февраля ВС РФ освободили населенные пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). На этом направлении за сутки противник потерял до 165 военных, танк, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.

Помимо этого, силы противовоздушной обороны ВС России за сутки уничтожили четыре французские бомбы Hammer и 73 дрона украинских формирований в зоне проведения спецоперации.

Ранее, в этот же день, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что более 200 российских ударных дронов типа «Герань» атаковали Киев и другие регионы Украины. По данным СМИ, в День защитника Отечества взрывы раздавались не только в украинской столице, но и в Каневе, Кривом Роге, Сумах, Чернигове и Умани, а также в Житомирской и Киевской областях, оккупированном Запорожье. При этом в оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.