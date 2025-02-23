Москва, 23 февраля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населённый пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на этом направлении за сутки составили до 165 военных, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Также уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.

«Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населённого пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что ВСУ на этом направлении потеряли за сутки до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Казак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля российские военные освободили населённые пункты Надеждинка и Новосёлка в ДНР, 22 февраля — село Новолюбовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в ЛНР осталось освободить менее 1% территории, а в Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областях российские военные освободили около 75% территории.

Президент РФ Владимир Путин 19 февраля отметил, что Вооружённые силы РФ наступают по всей линии фронта. Также он сообщил, что российские войска в Курской области пересекли границу с Украиной и вышли на территорию противника.