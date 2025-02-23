Берлин, 23 февраля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. В преддверии выборов в бундестаг Германии 23 февраля представители химической промышленности страны потребовали вернуться к покупке российского газа. Об этом 22 февраля сообщила немецкая газета Bild.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что одним из тех, кто призвал возобновить поставки газа из России по трубопроводу, стал управляющий директор Leuna в Саксонии-Анхальт Кристоф Гюнтер. Он уточнил, что российский природный газ не бойкотируется полностью, а просто покупается по более высокой цене, чем трубопроводный газ, и составляет 10% от всего импорта голубого топлива в Германии. По оценкам промышленника, недоступность трубопроводного газа приводит к дополнительным расходам в размере €30 млрд в год.

Карстен Францке из SKW Stickstoffwerke Piesteritz поддержал своего коллегу и добавил, что хотел бы, чтобы Германия вернулась к нормальным экономическим отношениям с Россией.

23 февраля в Германии пройдут выборы в бундестаг. Голосование пройдет с 08:00 по местному времени (10:00 мск) и завершится в 18:00 (20:00 мск). Ожидается, что сразу после этого появятся результаты экзитполов, а нового канцлера Германии изберут после коалиционных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), участвующая в выборах, заявила о намерении развивать сотрудничество с Евразийским экономическим союзом. Затем 12 февраля политики отказались осуждать Россию за участие в украинском конфликте.

Кроме того, в предвыборной кампании АдГ отмечается, что военные действия «перевернули европейский миропорядок», тем не менее будущее Украины партия рассматривает вне НАТО и ЕС. Члены партии также считают, что необходимо восстановить с Россией торговые отношения.

11 февраля сопредседатель и кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель заявила, что после победы на выборах ФРГ начнет закупать и получать российский газ через сохранившуюся нитку «Северного потока — 2». Она отметила, что хотела бы это сделать в первые 100 дней после прихода к власти.