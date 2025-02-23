Москва, 23 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Россия гордится участниками спецоперации на Украине, их вкладом в дело защиты Родины. Об этом 23 февраля сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

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«Страна гордится вами, вашими подвигами, вашим вкладом в дело защиты Отечества. Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе», — сказал Путин на вручении наград.

Он подчеркнул, что бойцы, участвующие в СВО, отстаивают правду и справедливость, мир и будущее России.

«Проявляя мужество, вы стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа», — сказал президент.

Ранее глава государства поздравил россиян с Днем защитника Отечества и поблагодарил участников специальной военной операции, которые своим риском и отвагой решительно отстаивают родную землю. Он назвал их главными героями праздника. Президент добавил, что День защитника Отечества олицетворяет всенародную любовь и уважение к армии и флоту России, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием, ко всем, кто сделал сегодня свой выбор и встал на защиту Родины.

19 февраля в нескольких городах России почтили память советского полководца времен Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза генерала армии Ивана Черняховского. Он погиб в 1945 году в возрасте 37 лет. Генерал получил смертельное ранение при попадании шального снаряда в его автомобиль. Это произошло на окраине города Мельзака, который теперь находится на территории Польши. Черняховский участвовал в битве на Курской дуге, в освобождении Воронежа, в наступлениях в Прибалтике, Белоруссии и на Украине, неоднократно бывал на передовой, рискуя жизнью.

Сегодня герои России сражаются в зоне СВО. Марина Бахилина — мать трех русских солдат, защищающих Родину на спецоперации. А еще она сама добровольцем пошла на СВО и уже почти два года находится на фронте. Женщина готовит для военных, собирает и отвозит гуманитарную помощь, помогает семьям бойцов. При этом она успевает руководить региональным штабом Комитета семей воинов Отечества за тысячи километров от Донбасса — в Республике Саха (Якутия).