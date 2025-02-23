Москва, 23 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Россия достигает целей специальной военной операции благодаря усилиям своих военных. Об этом 23 февраля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Благодарю вас и всех ваших товарищей. Благодаря вашим усилиям мы достигаем поставленных целей», — рассказал глава государства в ходе церемонии награждения в Кремле Героев России.

Путин подчеркнул, что Россия гордится своими героями и их подвигами, а также их вкладом в дело защиты Отечества.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства при этом адресовал особые слова поздравления российским солдатам и офицерам — участникам спецоперации, решительно отстаивающим родную землю и национальные интересы и будущее России.

Ранее, 21 февраля, в исторических регионах РФ провели памятные акции и торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества. В числе прочего в Донецком республиканском краеведческом музее торжественно открылась выставка «Сила земли русской», знакомящая посетителей с армейскими подразделениями и добровольческими батальонами, которые принимают участие в СВО.

В середине января президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Путин предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.