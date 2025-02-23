Москва, 23 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем защитника Отечества.

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«Добрый день, уважаемые товарищи. Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину», — произнес он.

Глава государства отметил, что в этот день с особым искренним чувством вся страна вспоминает ветеранов, фронтовиков Великой Отечественной войны и всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами. Они посвятили себя решению важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности и защиту граждан, подчеркнул президент.

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Как сообщало ИА Регнум, 16 января Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы. Он также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.

В России еще остались живы участники Великой Отечественной войны, которые спасли страну от гнета нацистов. Григорию Павловичу Верланову из Шахтерска 106 лет. С первых дней войны он защищал Родину в рядах войск противовоздушной обороны, попал в плен и бежал, был много раз ранен. Вернулся домой только в 1946 году, после победы над Японией.