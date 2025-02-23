Москва, 23 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В России с 1 марта начнет действовать закон, запрещающий продажу просроченных лекарств и препаратов, выведенных из гражданского оборота. Об этом 23 февраля сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

«Также запрет коснется лекарств с недостоверной информацией в системе маркировки «Честный знак» или лекарств, сведения о которых отсутствуют в системе мониторинга движения лекарств для медицинского применения», — процитировало его «РИА Новости».

По словам депутата, нововведения призваны уберечь здоровье россиян от последствий ненамеренного приема просроченных лекарств. Самыми уязвимыми в данном случае являются пенсионеры, отметил он.

Парламентарий почеркнул, что просроченные лекарства, продаваясь без ограничений, представляют прямой риск для граждан. Он напомнил, что практика с запретом просрочки уже начала действовать в отношении молочной продукции. Теперь при сканировании штрих-кода на кассе продукт с истекшим сроком годности не пробивается. Именно так будут ограничивать и продажу испорченных лекарств, добавил Леонов.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в начале августа подписал закон, запрещающий продавать препараты с истекшим сроком годности или с недостоверной маркировкой (QR-кодом). Заперт также будет касаться лекарств, применение которых запрещено решением органов власти или гражданский оборот которых прекращен.

20 января российский перечень жизненно важных препаратов пополнился 18 наименованиями. Как отметил председатель правительства Михаил Мишустин, в России сегодня изготавливается примерно половина этих лекарственных средств. Эта работа будет продолжена в рамках нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья».