Вашингтон, 23 февраля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Владелец холдинга Berkshire Hathaway американский миллиардер Уоррен Баффетт по итогам 2024 года заявил об ошибках, допущенных им при найме персонала. Об этом говорится в обращении Баффета к акционерам.

TASS /AP Билл Гейтс и Уоррен Баффет

В традиционном ежегодном послании владелец конгломерата заявил, что допустил ряд ошибок, в том числе связанных с оценкой будущих результатов компаний.

«В других случаях я допускал ошибки в оценке способностей или преданности менеджеров, которых нанимала Berkshire», — заявил Баффетт.

Он отметил, что лучшее, на что можно надеяться при найме персонала, это «приличный средний балл». Одним из худших недостатков менеджеров он назвал затягивание с решением проблем. Умерший в возрасте 99 лет вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер называл это «сосанием пальца». С чем бы ни столкнулся менеджер, от него требуются действия, какими бы неприятными они ни были, подчеркнул Баффетт.

Баффетт признался, как руководителя его не интересует образование кандидатов.

«Посмотрите на моего друга [создателя Microsoft] Билла Гейтса, который решил, что гораздо важнее начать работать в стремительно развивающейся отрасли, которая изменит мир, чем остаться учиться ради пергамента, который он мог бы повесить на стену», — отметил Баффетт.

Гейтс бросил учебу на юрфаке в Гарварде на третьем курсе. Он решил посвятить себя развитию собственной компании. В 1996–2007 годах, а также с 2009 по 2016 год Гейтс, по версии журнала Forbes, был самым богатым человеком планеты. В настоящее время его состояние составляет $162 млрд. Баффетт входит в десятку богатейших людей планеты.

Как сообщало ИА Регнум, победа на выборах президента США Дональда Трампа принесла доход богатейшим людям мира, в том числе Баффетту. Об этом свидетельствовали данные Bloomberg Billionaires Index после опубликования итогов выборов.