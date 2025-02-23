Бразилиа, 23 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает, что действия и высказывания его коллеги из США Дональда Трампа свидетельствуют о стремлении последнего стать «императором мира».

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«Судя по тому, как Трамп себя ведет, он пытается стать императором мира», — процитировал его слова американский журнал Barron’s.

По мнению да Силвы, глава Белого дома своими действиями пытается оказать влияние на все страны мира и их государственную политику. Бразильский лидер также указал Трампу на необходимость уважения к суверенитету каждой страны.

Как сообщало ИА Регнум, после своей победы на выборах президента США Трамп заявлял о намерении присоединить к своей стране Канаду в качестве 51-го штата, а также о желании получить остров Гренландия. Кроме того, глава Белого дома говорил о намерении его администрации вернуть под контроль США Панамский канал.

Кроме того, 21 января президент США подписал указ о переименовании Мексиканского залива в залив Америки, а горы Денали на Аляске — в гору Мак-Кинли. В США официально переименовали Мексиканский залив 24 января.