Курск, 23 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Подразделения тульских и крымских десантников, действующие в составе группировки войск «Север», отразили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Свердликово Курской области. Об этом 23 февраля сообщил командир подразделения с позывным Томсон.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Он подчеркнул, что российским военным удалось ликвидировать несколько боевых машин и пехоту ВСУ.

«Сегодня нами была отражена контратака противника в количестве пяти единиц техники. Первым ехал танк, за ним четыре БМП с пехотой. При нанесении огневого поражения артиллерией танк не доехал (увидев огонь российской артиллерии. — Прим. ред.), быстро остановился и начал двигаться назад», — рассказал Томсон в беседе с «РИА Новости».

Военнослужащий добавил, что две боевые машины украинских формирований продолжили двигаться и были подбиты дронами с оптоволоконным управлением, после чего их добили штурмовики с помощью противотанковых управляемых ракет.

«Противник был в шоке, мы рано обнаружили их и своевременно начали наносить огневое поражение», — уточнил командир.

ВС России 17 февраля в ходе наступательных действий освободили село Свердликово в курском приграничье. Также были нанесены удары по позициям врага возле Гончаровки, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмаковки, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного и отражены четыре контратаки украинских войск.

20 февраля российская армия за сутки отразила четыре контратаки украинских формирований в приграничных районах Курской области. Уточняется, что также ВСУ лишились за это время бронетранспортера, 10 боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти артиллерийских орудий и четырех минометов, а также трех пунктов управления БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что по состоянию на 22 февраля на курском направлении ВСУ потеряли более 62 650 бойцов, 376 танков, 286 боевых машин пехоты, 237 бронетранспортеров, 1977 боевых бронированных машин, 2129 автомобилей, 465 артиллерийских орудий и множество другой военной техники.