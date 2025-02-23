Эр-Рияд, 23 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Российский боксер Артур Бетербиев отказался жать руку соотечественнику Дмитрию Биволу после поражения в чемпионском бою в Эр-Рияде. Боксерский поединок проходил 22 февраля.

Валерий Шарифулин/ТАСС

На кадрах трансляции видно, как Бивол, улыбаясь, тянет руку Бетербиеву, однако экс-чемпион не отвечает оппоненту взаимностью. Во время многочисленных интервью до поединка оба бойца заявляли, что не будут жать друг другу руки.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля в столице Саудовской Аравии состоялся бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории между двумя российскими спортсменами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок завершился победой Бивола судейским решением.

В результате поединка Бетербиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, при этом имея в активе 21 победу. У Бивола — одно поражение и 24 победы.

В октябре прошлого года бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым боем, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере.

Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой, также не согласился с итогом поединка, назвав результат несправедливым. Он считает, что победу заслужил Бивол. Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать бой-реванш.