Москва, 23 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Трехкратный призер Олимпийских игр Александр Костоглод оставил пост главного тренера сборной России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Федерации каноэ России.

РИА Новости/Александр Вильф

«Федерация выражает благодарность Александру Викторовичу за работу с национальной сборной командой России по гребле на байдарках и каноэ», — процитировал ТАСС заявление федерации.

На его замену выдвинули чемпиона России и Европы в гребле на каноэ Кирилла Шамшурина. Его кандидатуру должны утвердить в Минспорте.

Костоглод начал тренировать национальную сборную осенью 2021 года. За свою карьеру спортсмена он завоевал два серебра и одну бронзу Олимпийских игр в каноэ-двойке. Является шестикратным чемпионом мира.

Шамшурину 34 года. Спортивную карьеру он завершил в 2023 году, после чего начал работать со сборной. В мировых первенствах он завоевывал золото в составе экипажа каноэ-четверки на дистанции 1000 м (2014 год) и в каноэ-двойке на той же дистанции (2021 год). В его активе также три бронзы чемпионатов мира, он является трехкратным чемпионом Европы.