Москва, 23 февраля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Московские театры и концертные залы полностью перешли на продажу билетов по новым правилам. Все билеты стали именными: для их приобретения и прохода по билетам необходимо предъявлять удостоверение личности. По словам руководителя департамента культуры Москвы Алексея Фурсина, несмотря на опасения, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач — в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов. Они столкнулись с очевидными трудностями», — заявил Фурсин. Он указал на активизацию мошенников и призвал зрителей приобретать билеты только на официальных ресурсах. «Например, в полном объеме техническая возможность заполнения персональных данных и их надежной защиты реализована на mos.ru и на сайтах наших театров и концертных залов», — отметил руководитель департамента культуры Москвы.

Билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов. Кроме того, приобрести билеты можно в разделе «Афиша» на портале mos.ru. В рамках пилотного проекта с помощью верифицированных сервисов реализовали уже более 150 тысяч билетов.

Сейчас идет работа по созданию маршрутов покупки билетов на платформах коммерческих систем с использованием учетных данных Mos ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрихкодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже действует при покупке билетов на сайте mos.ru.