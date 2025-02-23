Папа Римский провёл спокойную ночь в больнице после респираторного приступа
Ватикан, 23 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск смог отдохнуть ночью после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии. Об этом 23 февраля сообщила Служба печати Святого престола.
Отмечается, что Франциск ночью спокойно спал. При этом не уточняется, как он встал и позавтракал, о чем сообщалось в первые дни после госпитализации.
В Ватикане вечером 22 февраля назвали критическим состояние папы Римского. Отмечалось, что понтифику потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного криза.
Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля 88-летний Франциск после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. В ходе обследования у него выявили начало двусторонней пневмонии, а затем врачи предписали понтифику полный покой. Все мероприятия с участием папы Римского перенесли или отменили.
В швейцарской гвардии, занимающейся охраной папы Римского, 20 февраля опровергли слухи о подготовке к его похоронам. Представитель гвардии отметил, что работа идет в обычном режиме, задачи по охране понтифика выполняют без изменений.
Кардинал Джанфранко Равази 21 февраля допустил, что Франциск, как и его предшественник Бенедикта XVI, может отречься от престола, если не будет справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья.
Папа Римский Франциск каждый год переносит бронхиты после усечения одного из легких в молодости из-за сложной пневмонии. В 2023 году папа понтифик три дня провел в клинике Джемелли, и врачи тогда диагностировали у него воспаление легких.