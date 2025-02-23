Ватикан, 23 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск смог отдохнуть ночью после респираторного приступа на фоне двусторонней пневмонии. Об этом 23 февраля сообщила Служба печати Святого престола.

РИА Новости/Илья Питалев

Отмечается, что Франциск ночью спокойно спал. При этом не уточняется, как он встал и позавтракал, о чем сообщалось в первые дни после госпитализации.

В Ватикане вечером 22 февраля назвали критическим состояние папы Римского. Отмечалось, что понтифику потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного криза.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля 88-летний Франциск после окончания аудиенций направился в римскую больницу имени Агостина Джемелли для обследования и лечения бронхита, которым он страдал на протяжении трёх недель. В ходе обследования у него выявили начало двусторонней пневмонии, а затем врачи предписали понтифику полный покой. Все мероприятия с участием папы Римского перенесли или отменили.

В швейцарской гвардии, занимающейся охраной папы Римского, 20 февраля опровергли слухи о подготовке к его похоронам. Представитель гвардии отметил, что работа идет в обычном режиме, задачи по охране понтифика выполняют без изменений.

Кардинал Джанфранко Равази 21 февраля допустил, что Франциск, как и его предшественник Бенедикта XVI, может отречься от престола, если не будет справляться со своими обязанностями по состоянию здоровья.

Папа Римский Франциск каждый год переносит бронхиты после усечения одного из легких в молодости из-за сложной пневмонии. В 2023 году папа понтифик три дня провел в клинике Джемелли, и врачи тогда диагностировали у него воспаление легких.