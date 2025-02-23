Москва, 23 февраля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Культурную элиту России нужно реформировать за счет участников спецоперации (СВО). Об этом 23 февраля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сайте верхней палаты парламента.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что главная задача как госорганов и СМИ, так и творческих организаций — создание условий для прихода в литературу, театр, кино и музыку талантливых участников СВО.

«Это необходимо для духовного здоровья нашего общества. Это необходимо и самой культуре — для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией», — написала она в блоге, посвященном Дню защитника Отечества.

Матвиенко добавила, что реакция некоторых культурных деятелей РФ на события спецоперации была сдержанной и такое положение дел необходимо менять.

«Из-под их «профессионального пера» не вышло достаточного количества новых зрелых произведений, посвященных этим темам, чтобы они прочно вошли в нашу массовую культуру. Я рада, что ряд известных имен и коллективов искренне включились в патриотическую волну и ярко себя проявили. Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля в Кремле прошла церемония закрытия московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Мероприятие стало первым в стране, где все киноленты исключительно были посвящены спецоперации и ее героям.

Кроме того, в том же месяце в Театре им. Евг. Вахтангова в Москве прошел Фестиваль творчества для участников спецоперации «По праву памяти». Концерт в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя, ставшем одним из мест проведений, посетили 1,2 тыс. бойцов СВО и членов их семьей, волонтёров и активистов.