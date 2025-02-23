Матвиенко призвала создать новую культурную элиту России из участников СВО
Москва, 23 февраля, 2025, 11:44 — ИА Регнум. Культурную элиту России нужно реформировать за счет участников спецоперации (СВО). Об этом 23 февраля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на сайте верхней палаты парламента.
Отмечается, что главная задача как госорганов и СМИ, так и творческих организаций — создание условий для прихода в литературу, театр, кино и музыку талантливых участников СВО.
«Это необходимо для духовного здоровья нашего общества. Это необходимо и самой культуре — для укрепления сродства, органической связи с настоящей, подлинной Россией», — написала она в блоге, посвященном Дню защитника Отечества.
Матвиенко добавила, что реакция некоторых культурных деятелей РФ на события спецоперации была сдержанной и такое положение дел необходимо менять.
«Из-под их «профессионального пера» не вышло достаточного количества новых зрелых произведений, посвященных этим темам, чтобы они прочно вошли в нашу массовую культуру. Я рада, что ряд известных имен и коллективов искренне включились в патриотическую волну и ярко себя проявили. Хочется, чтобы таких примеров было как можно больше», — добавила она.
Как передавало ИА Регнум, 20 февраля в Кремле прошла церемония закрытия московского этапа III Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Мероприятие стало первым в стране, где все киноленты исключительно были посвящены спецоперации и ее героям.
Кроме того, в том же месяце в Театре им. Евг. Вахтангова в Москве прошел Фестиваль творчества для участников спецоперации «По праву памяти». Концерт в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя, ставшем одним из мест проведений, посетили 1,2 тыс. бойцов СВО и членов их семьей, волонтёров и активистов.