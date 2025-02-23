Афины , 23 февраля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. Недавняя беседа премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой киевского режима Владимиром Зеленским является «преступной исторической ошибкой». Об этом 23 февраля написал местный портал Bankingnews.

AP/TASS

Отмечается, что Мицотакис с Зеленским провели разговор 22 февраля. Греческий премьер высказался за участие представителей Европы в переговорном процессе по Украине.

По словам автора публикации, в момент, когда глава киевского режима изолирован от большинства стран мира и попал под «прицел США и России», Мицотакис продолжает общение с Зеленским «настаивая на трагической исторической ошибке, которая имеет тенденцию принимать форму дипломатического преступления».

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля глава киевского режима сообщил, что провел телефонные переговоры с лидерами Нидерландов, Албании, Великобритании, Люксембурга и Греции. По словам Зеленского он обсудил с Мицотакисом и с премьер-министром Албании Эди Рамой совместные проекты.

Перед этим лидер киевского режима на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа обзвонил 21 февраля шестерых европейских лидеров. Зеленский провел беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министрами Швеции, Словении и Хорватии — Ульфом Кристерссоном, Робертом Голобом и Андреем Пленковичем, а также президентам Чехии и Польши — Петром Павлом и Анджеем Дудой.

Отношения между Украиной и США обострились после резких высказываний Зеленского в адрес Белого дома. Перед встречей представителей России и США в Эр-Рияде Зеленский раскритиковал Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Лидер киевского режима пожаловался на то, что американский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным раньше, чем с ним.