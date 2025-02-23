В Екатеринбурге заметили трёхосный «Гелендваген» стоимостью около ₽120 млн
Екатеринбург, 23 февраля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появился уникальный трёхосный внедорожник Mercedes-AMG G 63, известный как «Гелендваген» и собранный немецким ателье Brabus. Его стоимость составляет порядка 1,3 млн евро (120 млн рублей). Об этом написал портал Motor.
Отмечается, что мощность автомобиля 2018 года составляет 900 лошадиных сил. Специалисты ателье улучшили базовый двигатель V8 до объема 4,4 л, добавив новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал.
У вездехода шесть колес, а длина машины составляет 2,3 м, масса — 3,67 т. Клиренс может достигать 473 мм. Из-за высокой массы для его управления необходимо иметь открытую категорию прав C. Разогнать автомобиль до 100 км/ч можно за 5,2 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.
На сайте Brabus машина стоит 1,3 млн евро, но с доставкой в Россию и таможенными процедурами итоговая стоимость будет значительно выше.
Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска приобрели на торгах за рекордные 51,155 млн евро. Всего в мире существуют четыре машины с заводским кузовом Stromlinienwagen и закрытыми крыльями для сезона «Формулы-1» 1955 года.