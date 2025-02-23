Екатеринбург, 23 февраля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге появился уникальный трёхосный внедорожник Mercedes-AMG G 63, известный как «Гелендваген» и собранный немецким ателье Brabus. Его стоимость составляет порядка 1,3 млн евро (120 млн рублей). Об этом написал портал Motor.

mercedes-amg.com

Отмечается, что мощность автомобиля 2018 года составляет 900 лошадиных сил. Специалисты ателье улучшили базовый двигатель V8 до объема 4,4 л, добавив новые турбонагнетатели, поршни, шатуны и коленвал.

У вездехода шесть колес, а длина машины составляет 2,3 м, масса — 3,67 т. Клиренс может достигать 473 мм. Из-за высокой массы для его управления необходимо иметь открытую категорию прав C. Разогнать автомобиль до 100 км/ч можно за 5,2 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

На сайте Brabus машина стоит 1,3 млн евро, но с доставкой в Россию и таможенными процедурами итоговая стоимость будет значительно выше.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля гоночный болид Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска приобрели на торгах за рекордные 51,155 млн евро. Всего в мире существуют четыре машины с заводским кузовом Stromlinienwagen и закрытыми крыльями для сезона «Формулы-1» 1955 года.