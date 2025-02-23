Москва, 23 февраля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, потерявшим имущество первой необходимости. Соответствующее распоряжение 23 февраля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

TASS / EPA

«Решение касается более 112 тыс. граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введён режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера», — сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что средства из резервного фонда кабмина будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта. Распоряжение предусматривает ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб жителям, потерявшим имущество.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля президент РФ Владимир Путин поручил дополнительно выплачивать каждый месяц по 65 тыс. руб. потерявшим жилье жителям Курской области. Выплаты будут осуществляться до полного освобождения территорий от украинских вооруженных формирований. Их получат 112 620 жителей региона.

В августе 13,5 тыс. жителей приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на общую сумму свыше 200 млн руб. В сентябре правительство выделило еще 10 тыс. руб. каждому жителю региона, которому пришлось покинуть жилье из-за боевых действий.

В октябре из бюджета РФ пострадавшим жителям Курской области выделили помощь в размере более 3,2 млрд руб. Выплата составила 75 тыс. и 150 тыс. руб. — в зависимости от степени утраты имущества. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 5 февраля заявил, что выплаты в размере 150 тыс. руб. получили около 112 тыс. жителей приграничных районов.