Вашингтон, 23 февраля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп буквально за 10 дней перевернул подход США к украинскому конфликту. Об этом 22 февраля написало американское агентство Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам автора публикации, по мере приближения Украины к моменту, когда настанет три года с начала спецоперации, ее «долгожданный путь к благоприятному и прочному миру был перевернут с ног на голову в течение нескольких дней администрацией президента США».

Отмечается, что киевский режим в течение нескольких лет неизменно поддерживали союзники в США и Европе, оказывавшие ему важнейшую военную и финансовую помощь в вооруженном конфликте с Россией.

Вместе с тем, когда 12 февраля Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, это перечеркнуло многолетнюю американскую политику по попытке по изоляции российского лидера. В Киеве и столицах Европы разговор лидеров двух стран восприняли как сигнал о том, что их альянс по сдерживанию Москвы начал давать сбой, отметил автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. Они согласились с тем, что украинский конфликт возможно урегулировать путем переговоров. Главы государств также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 23 февраля заявила, что американский лидер уверен в достижении договоренности по завершению конфликта на Украине на этой неделе. При этом она не раскрыла никаких деталей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что между Украиной и США сложились отношения слуги и хозяина. Он добавил, что при этом Киев является плохим слугой.