Москва, 23 февраля, 2025, 10:37 — ИА Регнум. Ужас и паника царят сегодня в рядах противников России. Такое мнение 23 февраля высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он напомнил, что 80 лет назад Россия победила фашизм, и подчеркнул, что «его омерзительные потомки» не смогут избежать расплаты за свои действия. Медведев добавил, что она будет ждать их на поле боя.

«Наши враги понимают это лучше, чем кто-либо другой. В их рядах царят сейчас ужас и паника. В бессильной злобе, в агонии они способны на всё. Мы не допустим всемирного Апокалипсиса», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия должна каленым железом выжечь корни фашизма и оставить достойное наследие будущим поколениям на Земле.

Ранее Медведев уточнил, что, как показало время, решение о начале спецоперации было единственно верным и возможным. Политик напомнил, что 24 февраля исполнится три года с момента начала СВО, отметив, что такое решение пришлось принять из-за того, что точка невозврата в противостоянии России с западными странами в то время оказалась пройдена. Он добавил, что в войне с неонацизмом народ России сплотился и выстоял. Россия одерживает победу над циничным и жестоким врагом, накачиваемым вооружениями и денежными средствами со всего мира.

Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский активно обзванивает западных лидеров в поиске поддержки и гарантий безопасности для Украины. 22 февраля он созвонился с лидерами Нидерландов, Албании, Великобритании, Люксембурга и Греции. До этого, 21 февраля, он общался по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министрами Швеции, Словении и Хорватии — Ульфом Кристерссоном, Робертом Голобом иАндреем Пленковичем, а также президентами Чехии и Польши — Петром Павлом и Анджеем Дудой.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что цели спецоперации будут достигнуты и ее итоги подводить еще рано. Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что российские военные ведут наступательные действия по всей линии фронта. Глава государства 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества.