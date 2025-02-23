Пермь, 23 февраля, 2025, 10:13 — ИА Регнум. В международном аэропорту Перми (Большое Савино) массово задержали вылет самолетов. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Из-за тумана в аэропорту Пермь задерживаются рейсы на прилет и вылет. Прибывающие борта отправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что за статусом рейса пассажиров просят следить на сайте аэропорта в разделе «Расписание».

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 февраля в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов. В Росавиации рассказали, что эта мера вводилась с целью обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.

В 09:00 мск все ограничения были сняты, воздушные гавани вернулись к штатному приему и выпуску самолетов.