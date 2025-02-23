Санкт-Петербург, 23 февраля, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Пятилетнему мальчику из Санкт-Петербурга стало плохо после ужина, а затем у него остановилось сердце, и ребенок умер. Об этом 22 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Мальчик ужинал дома на улице Маршала Захарова. После еды у него появилась рвота, судороги и он стал задыхаться и обмякать», — привело его слова издание 78.ru.

Уточняется, что родители ребенка вызвали скорую помощь, которая прибыла через пять минут и в 23:15 мск его в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение, где мальчик через полчаса скончался.

Медики диагностировали у мальчика остановку сердца, синдром Стерджа-Вебера, врожденную глаукому и задержку психомоторного развития.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что пожилой мужчина пережил за сутки 25 остановок сердца в московской Городской клинической больнице им. В. М. Буянова. Затем пациента выписали из больницы после завершения курса послеоперационной реабилитации и контрольного обследования.

В конце января ученые в Германии протестировали пластырь из клеток крови для восстановления сердечной мышцы. При использовании такой методики пластырь безопасно имплантируется в сердце в случае возникновения опухолей или нарушений его ритма.