Вашингтон, 23 февраля, 2025, 09:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 27 февраля может представить президенту США Дональду Трампу совместный британо-французский план по размещению «миротворцев» из стран Европы на Украине в случае достижения мирного соглашения Москвой и Киевом. Об этом 23 февраля сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников.

По их словам, Лондон и Париж намереваются направить на территорию Украины 30 тыс. военных «миротворческих» сил, однако без поддержки со стороны Трампа эту идею стран Европы ожидает «тернистый путь».

«Ожидается, что Стармер обсудит разрабатываемый план с Трампом в четверг [27 февраля], но вряд ли пока обратится с конкретным запросом об американской помощи», — заявили европейские чиновники.

Они уточнили, что в этом плане США рассматриваются в качестве опоры, однако при этом американских войск на Украине не будет. В то же время, в нем предполагается размещение в соседних странах американской системы противовоздушной обороны (ПВО), чтобы их действие охватило территорию Украины, а также предоставление станам Европы других систем ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, издание The Daily Telegraph 20 февраля написало, что ряд стран Европы хочет предложить президенту США разместить на Украине менее 30 тыс. европейских военных. Отмечалось, что войска стран Европы планируется разместить в крупнейших городах Украины, включая Днепропетровск, Полтаву и Кривой Рог, а также в портах и на критически важных объектах инфраструктуры, в том числе АЭС.

Перед этим канцлер ФРГ Олаф Шольц публично высказался о невозможности отправки военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. А позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала США направить свои войска на Украину.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для Украины должны европейские страны и не входящие в этот регион государства. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для этих целей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля рассказал, что Россия внимательно отслеживает сообщения об отправке войск стран Европы на Украину. Представитель Кремля пояснил, что это вызывает у Москвы обеспокоенность, так как речь идет о направлении воинских контингентов стран НАТО.