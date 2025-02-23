София, 23 февраля, 2025, 09:31 — ИА Регнум. В Софии 22 февраля состоялось ежегодное шествие «Луков-марш», получившее название в честь крайне правого националиста и сторонника альянса Болгарии с нацистской Германией генерала Христо Лукова (1887–1943).

соцсети «Луков-марша»

По информации ТАСС, мэр Софии Васил Терзиев запретил проведение марша, однако суд отменил это решение, потому что в Болгарии проведение такого рода акций носит уведомительный, а не разрешительный характер.

Отмечается, что несколько сотен человек собрались в центре Софии в 17:00 (в 18:00 мск) и правоохранители пытались их разбить на мелкие группы, чтобы те двигались исключительно по тротуарам и не выходили на проезжую часть, однако многочисленные светофоры не позволили полноценно реализовать этот план.

В результате на улицах в центре болгарской столицы собралась скандирующая лозунги и расставляющая свечи толпа. Позднее администрация Софии распорядилась прекратить мероприятие, однако оно к этому моменту уже фактически состоялось.

Как сообщало ИА Регнум, в февраля 2024 года полиция по распоряжению властей пресекла попытку проведения неонацистского шествия в центре Софии. Отмечалось, что сотни людей тогда также собрались в центре болгарской столицы для участия в факельном шествии.

Шествие в честь поддерживавшего нацистскую Германию во время Второй мировой войны и убитого антифашистским сопротивлением генерала Лукова проходит в Софии ежегодно с 2003 года.