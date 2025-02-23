Москва, 23 февраля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему для выманивания денег у россиян. Они представляются сотрудниками антивирусных компаний или мессенджеров и путем обмана получают доступ к гаджетам людей.

Иван Шилов ИА REGNUM

Позвонивший аферист утверждает, что компания якобы выявила «необычную активность» на гаджете человека. Его убеждают, что устройство срочно нуждается в проверке.

От жертвы мошенников требуется установить приложение, которое якобы поможет проверить гаджет и обезопасить личные данные. Если человек соглашается, на устройство устанавливают программу, дающую возможность удаленного контроля, и аферисты получают доступ к банковским данным. После этого мошенники заставляют свою жертву сменить пароли.

Как рассказал руководитель сервиса «Защитник» от МТС Андрей Бийчук «РИА Новости», компании никогда не будут требовать у абонента удаленного доступа по телефону. Если человека полагает, что у него могут быть проблемы с безопасностью, ему стоит перезвонить по номерам, указанным на официальных ресурсах компаний.

Как сообщало ИА Регнум, эксперт в области кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин рассказал, что разрешение на доступ к спецвозможностям при установке приложения на смартфон может привести к взлому аккаунта. Мошенники импользуют вредоносное программное обеспечение для кражи данных банковских карт.