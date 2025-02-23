Эр-Рияд, 23 февраля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол перед поединком с еще одним спортсменом из России Артуром Бетербиевым повесил в своей раздевалке государственный флаг РФ. Об этом вечером 22 февраля сообщили в команде Бивола.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«У Дмитрия в раздевалке флаг России, а также Киргизии, откуда он родом», — привел слова представителя команды боксера ТАСС.

Он уточнил, что, по сути, это будут те флаги, под которыми Бивол выйдет на поединок.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Бивол победил Бетербиева в бою-реванше и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе, что стало для него 24-й победой при одном проигранном бое. Для Бетербиева это поражение стало первым на профессиональном ринге при 21-й победе.

В октябре 2024 года Бивол проиграл Бетербиеву решением судей, уступив звание абсолютного чемпиона мира по боксу. Бой проходил все заявленные 12 раундов и стал для Бетербиева первым поединком, не завершённым досрочно.