Екатеринбург, 23 февраля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Директор екатеринбуржского муниципального центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максим Леготин скончался в возрасте 35 лет. Об этом 23 февраля сообщил директор департамента молодежной политики мэрии Екатеринбурга Артем Николаев.

Telegram-канал Артема Николаева

«Сегодня не стало моего друга и коллеги, директора центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Максима Павловича Леготина», — написал он в своем Telegram-канале.

Николаев назвал главу центра «Форпост» примером порядочного и честного человека, любившим свою семью, друзей и работу, а также настоящим профессионалом и сильным руководителем, который быстро и эффективно решал любую задачу. Он не уточнил причины смерти чиновника.

По информации сайта Rusprofile, Максим Леготин занял пост директора центра «Форпост» в Екатеринбурге в апреле 2021 года. На этой должности он сменил Юлию Дерягину, проработавшую в центре свыше 23 лет и скончавшуюся в возрасте 52 лет.