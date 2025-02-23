Москва, 23 февраля, 2025, 08:59 — ИА Регнум. Как показало время, решение о начале специальной военной операции на Украине было единственно верным и возможным. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

ИА Регнум

Политик напомнил, что 24 февраля исполнится три года с момента начала СВО, отметив, что такое решение пришлось принять из-за того, что точка невозврата в противостоянии России с западными странами в то время оказалась пройдена.

«И оставался единственный путь, чтобы защитить нашу Родину и ее граждан, отбросить противника от своих границ. Время показало, что это трудное решение было единственно верным и возможным», — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев подчеркнул, что на этом фоне народ России сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, накачиваемым вооружениями и денежными средствами со всего мира.

«Война с неонацизмом и его приспешниками еще не завершена окончательно. Но ее итог уже совсем близок. Враг будет уничтожен. Правда восторжествует», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 февраля заявил, что цели спецоперации будут достигнуты и ее итоги подводить еще рано. Он добавил, что у главы государства не предусмотрено каких-то специальных форматов в день начала проведения СВО.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской 20 февраля рассказал, что армия России освободила около 75% территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Он добавил, что в Луганской Народной Республике осталось освободить менее 1% территории.

Президент России Владимир Путин 19 февраля заявил, что российские военные ведут наступательные действия по всей линии фронта. Глава государства 23 февраля поздравил россиян с Днем защитника Отечества.