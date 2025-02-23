Орел, 23 февраля, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Утром 23 февраля российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 6:00 до 8:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 февраля российские силы ПВО сбили 20 дронов ВСУ над шестью регионами: пять — над Орловской областью, четыре — над Белгородской и столько же — над Курской областью, три — над Липецкой областью и по два — над территориями Тульской и Воронежской областей.