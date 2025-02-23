Сиэтл, США, 23 февраля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Американский боец смешанного стиля (ММА) Генри Сехудо, выступающий в легчайшем весе, досрочно уступил представителю Китая Сонгу Ядонгу в главном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 252, который проходил в Сиэтле.

TASS /Alejandro Salazar/ZUMA

В ходе третьего раунда китайский боец ткнул в глаз своему сопернику, из-за чего спортсмен из США вынужден был взять таймаут. В ходе разговора с рефери Сехудо несколько раз заявил, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако после этого вышел продолжать третий раунд.

Затем, после беседы со своими угловыми, американец принял решение отказаться от дальнейшего участия в поединке. В итоге все трое судей отдали победу Ядонгу.

Это поражение стало пятым для 38-летнего Сехудо в ММА при пяти выигранных поединках. Для 27-летнего Ядонга эта победа стала 22-й при семи поражениях.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля боец ММА из ЮАР Дрикус дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 312 в Сиднее. Это позволило южноафриканцу защитить свой титул чемпиона организации в среднем весе.

Российский боец ММА Саид Нурмагомедов 1 февраля уступил представителю Бразилии Винисиусу Де Оливейру на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде. Судьи по итогам всех трех раундов отдали победу бразильцу единогласным решением.