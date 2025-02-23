Севастополь, 23 февраля, 2025, 08:51 — ИА Регнум. По факту гибели трех человек в Севастополе Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело. Об этом 22 февраля сообщили в региональном управлении ведомства.

СК РФ

«Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и детально установить все обстоятельства трагедии», — сообщили в ведомстве.

В Нахимовском районе Севастополя 22 февраля погибли жители села Поворотное. Тела 10-летней девочки и двух ее родственниц были обнаружены 22 февраля в квартире двухэтажного дома. Предположительно, произошло отравление угарным газом.

По предварительным данным, причиной гибели людей стало отсутствие обслуживания печного отопления.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Севастополя Михаил Развожаев 22 февраля сообщил, что в частном доме в Поворотном погибли три человека, в том числе девочка 2014 года рождения. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он призвал жителей Севастополя обращаться в аварийную диспетчерскую службу при малейшем подозрении на неисправность печного и газового оборудования.