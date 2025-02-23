Берлин, 23 февраля, 2025, 08:34 — ИА Регнум. Депутат и координатор работы оппозиционной фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге (земельном парламенте) федеральной земли Тюрингия Торбен Брага удивился тому, что Россия смогла не поддаться на провокации в конфликте на Украине в связи с масштабными поставками вооружений Киеву Западом.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Откровенно говоря, я должен сказать, что меня довольно [сильно] удивляет, что российская сторона в этом конфликте до сих пор не поддалась провокациям. Я считаю, что у нее был бы всякий повод для этого», — процитировало его слова «РИА Новости».

Депутат пояснил, что он считает таким поводом масштабные поставки оружия западными странами, включая ФРГ, и их значительная финансовая помощь Украине. По его мнению, это является явным участием Запада в украинском конфликте и поддержкой, без которой Киев не смог бы продолжать военные действия.

«То, что российская сторона не воспользовалась этим поводом для эскалации конфликта, я нахожу поразительным», — отметил Браг.

Депутат ландтага заявил, что не хочет делать прогнозы по поводу влияния исходов выборов в бундестаг на ситуацию на Украине, так как все станет ясно в ближайшие месяцы.

По словам Браги, он не заинтересован в эскалации конфликта на Украине, так как не заинтересован в боевых действиях и не хочет, чтобы в них оказалась втянута Германия. Он добавил, что хочет видеть Европу континентом мира и местом, где находят мирные решения конфликтов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Брага заявил, что ФРГ не настроена искать компромиссы по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что Украина с ее возможностями не сможет победить Россию в вооруженном конфликте без поддержки войск Европы и США.

Депутат бундестага от партии АдГ Кай Готтшальк 18 февраля призвал отменить в ФРГ санкции и банковскую блокаду против России, в частности, переводы по системе SWIFT. Он также выступил за проведение российско-немецких переговоров, чтобы понять, как создать новую «европейскую систему безопасности», которая закрепит нейтральный статус для ряда стран.