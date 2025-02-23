США, 23 февраля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. Вооруженный мужчина ворвался в отделение интенсивной терапии больницы города Йорк американского штата Пенсильвания, где захватил заложников и убил полицейского, еще пятеро человек ранены. Об этом 22 февраля сообщило агентство Reuters.

РИА Новости/Виктор Антонюк

Уточняется, что при этом медсестра и охранник были ранены выстрелами, а один из врачей получил ожоги.

Как рассказал окружной прокурор Тим Баркер, у прибывших на место правоохранителей завязалась перестрелка с нападавшим, в результате которой погиб офицер Эндрю Дуарте и еще двое сотрудников полиции получили ранения и сейчас пребывают в стабильном состоянии.

Нападавшего опознали как 49-летнего Диогена Архангела-Ортиса. Мужчина на текущей неделе обращался в это отделение интенсивной терапии «с медицинской целью, касающейся другого человека».

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля пилот Военно-воздушных сил США погиб в результате стрельбы на американской авиабазе в городе Киртланде, штат Нью-Мексико. Еще один военнослужащий получил ранения.

Ранее, 11 февраля, в военном лагере на острове Минданао на Филиппинах один из военнослужащих в ночное время открыл стрельбу по своим сослуживцам, в результате чего погибли четверо. Стрелявший был ликвидирован на месте происшествия.