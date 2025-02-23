Донецк, 23 февраля, 2025, 08:10 — ИА Регнум. Работники украинского военкомата выманивали мужчин и вручали им повестки в Доброволье (украинское название — Богоявленка) в Донецкой Народной Республике, предлагая якобы выдавать гуманитарную помощь, которую на самом деле никто выдавать не собирался. Об этом 23 февраля житель несколько месяцев назад освобожденного от украинских формирований населенного пункта Олег Гиманов.

Иван Шилов ИА Регнум

«ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкомата на Украине. — Прим. ред.) использовал гуманитарный штаб, чтобы привлечь в армию, в ВСУ. Первый раз приехали — 15 человек (вручили повестки 15 местным жителям). Через день, они подъехали к магазину, и там еще на 25 человек повесточки вручили», — привело его слова «РИА Новости».

Гиманов уточнил, что работники ТЦК пользовались предлогом якобы выдачи гуманитарной помощи для выманивания мужчин. Так, одного из скрывавшихся от мобилизации соседей мужчины выманили таким образом из дома и насильно увезли.

«Приезжали к соседу. Постучались, вышла мама. Ребенка же своего прячет. Спросили, где Андрей. Она ответила, что не знает. Тогда они сказали, что привезли гуманитарку и генератор. Она же поворачивается: «Андрей, иди, генератор привезли». Его забрали, даже повестку не вручали, забрали сразу», — пояснил житель Доброволья.

Он отметил, что в таких случаях сотрудникам ТЦК даже не приходилось выдавать эту гуманитарную помощь.

Военные группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Доброволье в ДНР в конце октября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, издание «Страна. ua» 22 февраля написало, что в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре. Он приехал в центр, чтобы переоформить свой автомобиль.

Ранее, 16 февраля, ехавшего вместе с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию лидера баскетбольного клуба «Днепр» Владимира Конева сняли с поезда и направили в ТЦК в Луцке. Военкомов при этом не остановило наличие брони у спортсмена.

В украинских СМИ каждый день появляются сообщения о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте. Также в Сети публикуют многочисленные кадры, на которых сотрудники ТЦК избивают мужчин и сажают в микроавтобусы. Кроме того, в украинский обиход вошли слова «бусификация» и «людоловы».