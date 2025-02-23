Вашингтон, 23 февраля, 2025, 08:01 — ИА Регнум. Создание американской военной базы «Форт Трамп» в Польше обсудил с президентом США Дональдом Трампом польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи Вашингтоне. Об этом 22 февраля сообщил глава Польши в эфире телеканала Republika.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о «Форт Трамп», — отметил Дуда, не вдаваясь в подробности планов создания этой военной базы.

Кроме того, Дуда указал, что США усилят военное присутствие на территории Польши.

Создание американской базы «Форт Трамп» обсуждалось польским и американским лидерами ещё в период первого президентства Трампа в ходе его визита в Польшу. Но планам не суждено было сбыться, так как в 2020 году к власти в США пришёл Джозеф Байден и о проекте на время забыли.

Ранее ИА Регнум сообщало о начале переговоров между президентом США Трампом и польским лидером Дудой в Вашингтоне. Дуда стал первым европейским лидером, совершившим официальный визит в США после инаугурации Трампа.

Накануне президент Польши Дуда провёл телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Польский лидер отметил, что он верит в благие намерения США и их переговорную стратегию, и предложил Зеленскому мирно и конструктивно сотрудничать с американским лидером, чтобы разрешить конфликт на Украине.