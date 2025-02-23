Донецк, 23 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Около десятка жителей села Улаклы в Донецкой Народной Республике (ДНР) были эвакуированы из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 23 февраля сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что эвакуация проводилась более суток. Российские бойцы помогли жителям перебраться до пункта временного размещения. Там всем эвакуированным предоставили чистую одежду, спальные места и пропитание.

Как рассказал военный с позывным Партия, в ходе штурма Улаклы украинские военные намеренно били по гражданским.

Как передавало ИА Регнум, 6 января подразделения Южной группировки войск полностью освободили Курахово. При освобождении города противник потерял более 12 тыс. бойцов — 80% личного состава на данном направлении. Как отмечали в Минобороны, Курахово является наиболее крупным населённым пунктом в юго-западной части Донбасса. С севера его защищало водохранилище, что ограничивало возможности российских штурмовиков. В совокупности город удерживали 26 батальонов численностью свыше 15 тыс. военных ВСУ.

Российские военные при помощи дронов зафиксировали случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами бойцов ВСУ, которые пытались бежать с линии боевого соприкосновения, сообщил штурмовик одного из подразделений РФ с позывным Штурман. Когда у противника заканчиваются боеприпасы, он старается оттягиваться назад, тогда огонь по своим же открывают заградотряды, добавил штурмовик.

21 февраля появилось видео, как российские военные установили в Улаклы российский триколор.