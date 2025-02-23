Москва, 23 февраля, 2025, 07:45 — ИА Регнум. Российским связистам группировки войск «Восток» в зоне проведения спецоперации вручили государственные и ведомственные награды. Об этом утром 23 февраля проинформировали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ/Кадр из видео

«В День защитника Отечества военным связистам группировки войск «Восток» вручили государственные и ведомственные награды», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в торжественной обстановке командир соединения вручил военнослужащим медали Суворова, Жукова, «За спасение погибавших», «Маршала войск связи Пересыпкина».

Кроме того, ряду военных были присвоены офицерские звания.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля церемония награждения участников спецоперации орденами и медалями прошла в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. Заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин вручил награды 17 военнослужащим, проявившим мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга. Бойцы получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За боевые отличия».

В этот же день глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в преддверии Дня защитника Отечества вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие бойцам СВО, проявившим мужество и героизм при исполнении воинского долга. Он подчеркнул, что для страны наступил решающий момент в противостоянии с Западом.