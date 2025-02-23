Более 200 российских ударных дронов типа «Герань» атаковали Киев и другие регионы Украины 23 февраля, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным СМИ, в День защитника Отечества взрывы, в частности, отмечены в Чернигове, Каневе, Кривом Роге. А в Хмельницкой области объявлялась воздушная тревога. К тому же о шести сериях взрывов за ночь в Киеве сообщил ранее ТСН в Telegram. Таким известием ознаменован новый, 1095-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань»

Тем временем 34-я бригада завершает разгром врага в превращённом оккупантами в мощный укрепрайон хуторе Марьевка Курской области. По данным военкоров, утром 23 февраля данный населённый пункт будет освобождён. Также они обнародовали видеокадры того, как тяжёлые огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» группировки войск «Север» уничтожают вражеский опорный пункт со взводом боевиков.

«Солнцепёки» ГВ «Север» уничтожают опорный пункт оккупантов со взводом боевиков ВСУ в курской Марьевке.

Общее продвижение «северян» в Курской области составило свыше 1900 метров, уничтожено 22 единицы вражеской бронетанковой техники, отмечается в Telegram-канале группировки «северян».

А бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» эвакуировали из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около десятка мирных жителей села Улаклы в ДНР. Операция по спасению мирных жителей длилась более суток, информирует Минобороны.

Также оборонное ведомство опубликовало видеокадры того, как военнослужащие доставили людей в пункт временного размещения, где им предоставили чистую одежду, спальные места и горячее питание.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3949343" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Эвакуация мирного населения села Улаклы в ДНР из-под обстрелов ВСУ

Именно участникам СВО адресовал сегодня особые слова поздравления президент Владимир Путин.

«Сегодня, рискуя жизнью и проявляя отвагу, они решительно отстаивают родную землю, национальные интересы и будущее России. Именно вы — главные герои Дня защитника Отечества, который отмечает вся наша страна», — подчеркнул глава государства.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.