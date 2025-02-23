Москва, 23 февраля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Прощание с зимой устраивать ещё рано, так как в марте вероятно понижение температуры до минус 10–13 градусов на европейской территории России. Об этом сообщил 23 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

«Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10–13 градусов — это нормально. Да, январь был супертеплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление», — разъяснил метеоролог в беседе с «РИА Новости».

Вильфанд добавил, что снег в европейской части России, скорее всего, сойдет раньше, чем обычно.

Ранее ИА Регнум сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в южной части Европейской России, на Дальнем Востоке, а также в республиках Кавказа и в Поволжье. В этих регионах ожидается усиление ветра до 20–30 м/сек, а в Башкортостане прогнозируется снег и метель.

21 февраля Вильфанд рассказал, что в Москве в конце февраля — начале марта температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. Уже в конце февраля днём температура воздуха будет стремиться к нулю. По словам специалиста, снегопадов в этот период не ожидается.