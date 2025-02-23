Москва, 23 февраля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за ночь сбили 20 украинских БПЛА. Об этом утром 23 февраля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что пять беспилотников были перехвачены над территорией Орловской области, по четыре БПЛА — над Белгородской и Курской областями, еще три беспилотника сбили над Липецкой областью и по два БПЛА уничтожены над территориями Тульской и Воронежской областей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 23 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал об уничтожении двух БПЛА. Предварительно, разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.

Вечером 22 февраля Минобороны России проинформировало об уничтожении девяти украинских беспилотников. Там уточнили, что шесть беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области и по одному БПЛА — над Орловской и Курской областями и Республикой Крым.

Ранее в этот же день Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских БПЛА над Крымом. Региональные власти не сообщали о каких-либо последствиях атаки беспилотников.