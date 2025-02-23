Тель-Авив, Израиль, 23 февраля, 2025, 07:18 — ИА Регнум. Власти Израиля приостановили освобождении более 600 палестинских заключенных из тюрем из-за «унизительных церемоний» радикального палестинского движения ХАМАС при освобождении израильских заложников. Об этом 23 февраля сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ввиду неоднократных нарушений со стороны ХАМАС, включая унизительные церемонии, оскорбляющие честь наших заложников, и их циничное использование в пропагандистских целях, решено отложить освобождение террористов, запланированное на вчера, до тех пор, пока не будет гарантировано, что следующее освобождение заложников пройдет без унизительных церемоний», — сказано в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в середине января Израиль и ХАМАС в ходе переговоров при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Оно должно будет проходить в три этапа: первый — Израиль выведет войска из Газы, а ХАМАС освободит 33 заложника, второй — освобождение оставшихся израильских заключенных и постоянное прекращение огня, третий — обмен телами погибших.

22 февраля ХАМАС освободило последних в рамках первого этапа перемирия заложников. Израиль в рамках сегодняшнего обмена должен был освободить из тюрем 602 палестинских заключенных, среди которых как минимум один с пожизненным сроком.