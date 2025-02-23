Вашингтон, 23 февраля, 2025, 06:52 — ИА Регнум. Проблемы и бардак, оставленные администрацией предыдущего президента США Джозефа Байдена, вынуждена разбирать команда действующего американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава Белого дома 22 февраля в ходе выступления на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

ИА Регнум Трамп, Байден, дебаты

По словам Трампа, проблемы, которые оставил после себя Байден, коснулись всех сфер — от безопасности до экономики.

«Джо был хуже всех… И поверьте мне, мне приходится наводить порядок. Я разгребаю этот бардак, бардак на границе, с инфляцией», — указал Трамп.

Президент США крайне негативно отозвался о своём предшественнике, заявив, что всё, к чему прикасался Байден, «превращалось в дерьмо».

«Это действительно ужасное слово, вы знаете, но это наиболее подходящее слово, какое я мог бы использовать для описания. Какое еще слово я мог использовать? Это так, и мы также должны быть искренними. Так что поймите», — продолжил Трамп под смех присутствующих.

Трамп сравнил Байдена с Джимми Картером, которого часто критиковали за руководство страной, и предположил, что экс-президент «умер счастливым», понимая, что его превзошли по неудачам.

«Кто бы мог подумать, что кто-то сможет превзойти Картера? Но у Байдена это получилось», — добавил американский лидер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала ложью заявления журналистов о работоспособности и нормальном когнитивном состоянии экс-президента США Байдена, которого не видели со дня инаугурации Трампа. Левитт отметила, что в частных беседах журналисты рассказывали и о некомпетентности Байдена, и о том, что сотрудники его администрации не появлялись на рабочем месте до полудня, и о том, что никакой работы не делалось.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что России и США необходимо «разгрести» наследие администрации бывшего американского президента Байдена, который делал всё, чтобы разрушить даже первые признаки фундамента долгосрочного партнерства Москвы и Вашингтона.