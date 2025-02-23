Москва, 23 февраля, 2025, 06:46 — ИА Регнум. Российский боец Данила Ланской в зоне спецоперации получил ранение во время минометного обстрела, после чего 10 часов полз в поле под ударами украинских БПЛА. Об этом пишет kp.ru.

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«Я отполз в окоп с ожогами, обколол себя обезболивающими и наложил жгуты. Нормально работала только одна рука, и я пополз через поле с остановками», — рассказал военный.

После этого, добавил военный, ему пришлось ползти 10 часов по полю под ударами украинских беспилотников. По его словам, в этот момент он думал о своей дочери и о том, что должен выжить ради нее.

Как передавало ИА Регнум, ранее российский снайпер с позывным Татарин рассказал о том, как прикрывал штурмовые группы ВС РФ при взятии опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ).

9 февраля Минобороны сообщило, что медсестра мотострелкового подразделения, ефрейтор Людмила Болилая закрыла собой от осколков тяжелораненого военного. По данным оборонного ведомства, Болилая в зоне спецоперации оказывала неотложную и плановую помощь российским бойцам и медицинскую помощь мирному населению. Во время боевых действий украинские военные ударили кассетными боеприпасами в районе возведения фортификационных сооружений. В результате удара личный состав подразделения получил ранения различной степени тяжести. Ефрейтор продолжала оказывать медпомощь тяжелораненому бойцу, несмотря на обстрел ВСУ.