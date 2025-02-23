Лондон, 23 февраля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Великобритания в понедельник, 24 февраля, введет самый большой пакет антироссийских санкций с начала спецоперации на Украине. Об этом 23 февраля заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Марина Захарова ИА REGNUM

«Завтра (в понедельник. — Прим. ред.) я объявлю о самом крупном пакете санкций против России с ранних дней конфликта (на Украине. — Прим. ред.)», — приводит слова министра Agence France-Presse (AFP).

Помимо этого, газета The Telegraph ранее писала, что 24 февраля британские власти объявят о новом пакете помощи киевского режиму. Отмечалось, что правительство Великобритании намерено сохранять курс на поддержку Украины, несмотря на серьёзное осложнение отношений между Вашингтоном и Киевом. При этом премьер-министр Британии Кир Стармер в ходе запланированного на 27 февраля визита в США собирается сгладить недовольство союзников и объявить о том, что к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в размере 2,5% от ВВП королевства.

Как передавало ИА Регнум, Венгрия заблокирует предложение «провоенных» стран Европы выделить Украине 20 млрд евро, чтобы она отказалась от соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто 19 февраля, прибыв в Вашингтон с визитом, заявил, что надеется на отмену санкций, введенных США против РФ. По его мнению, после российско-американских переговоров, которые прошли 18 февраля в Эр-Рияде, начала формироваться новая реальность.

Вместе с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в этот же день заявил, что Европейский союз уже обсуждает, сколько средств каждая страна — участница ЕС будет выделять на помощь Украине после прекращения финансовой поддержки киевского режима со стороны США.

Помимо этого, 18 февраля газета Politico написала, что ЕС готовит пакет помощи Украине на сумму 6 млрд евро. Отмечалось, что в него войдет широкий спектр оружия, от артиллерийских снарядов до систем противовоздушной обороны, и что этот пакет станет одним из самых крупных.