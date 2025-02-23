Нью-Мексико, США, 23 февраля, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Американский лётчик погиб, ещё один военнослужащий пострадал при стрельбе на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) США в городе Киртланде, штат Нью-Мексико. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба авиабазы.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 22 февраля на авиабазе Киртланд, у пропуска Трумэна. Он привёл к «преследованию за пределами военного объекта» и к стрельбе.

«Летчик был найден мёртвым на месте происшествия. Причина смерти и инцидент продолжают расследоваться местными властями», — уточняется в сообщении.

Еще один военнослужащий получил огнестрельное ранение кисти руки, его госпитализировали, но затем выписали. Жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает. Отмечается, что местные власти проводят расследование инцидента совместно с ФБР, угроза общественному порядку отсутствует, происшествие не является актом терроризма или нападением на военный объект извне.

Информация о том, есть ли задержанные в результате ЧП, отсутствует. Доступ на авиабазу закрыт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в декабре 2024 года один человек погиб при стрельбе на военной базе Форт Эйзенхауэр в американском штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил США. Отмечается, что инцидент носит «единичный характер». Подозреваемый в стрельбе задержан.

В военном лагере на острове Минданао на Филиппинах один из военнослужащих в ночное время открыл стрельбу по своим сослуживцам и убил четверых. Стрелка ликвидировали на месте происшествия.

Похожий случай произошел в 2021 году на территории базы 11-го батальона военно-морской полиции на острове Сан-Андрес в Колумбии. Один из солдат открыл стрельбу и убил троих сослуживцев.