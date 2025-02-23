Эр-Рияд, 23 февраля, 2025, 05:44 — ИА Регнум. Российский боксёр Дмитрий Бивол взял реванш у соотечественника Артура Бетербиева, став абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Боксёрский поединок прошел 22 февраля в Эр-Рияде.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

Бой завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113.

В результате поединка Бетербиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, при этом имея в активе 21 победу. У Бивола — одно поражение и 24 победы.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола проходил на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде и стал для Бетербиева первым боем, не завершённым досрочно. Поединок с Биволом продлился 12 раундов. Судейским решением победу одержал Бетербиев, который стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Эта победа стала для 39-летнего боксёра 21-й в карьере. 33-летний Бивол намерен оспорить результат боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Турки Аль эш‑Шейх, организовавший бой, также не согласился с итогом поединка, назвав результат несправедливым. Он считает, что победу заслужил Бивол. Саудовский промоутер добавил, что не знает, почему судьи вынесли такой вердикт, но пообещал сделать всё возможное, чтобы организовать бой-реванш.