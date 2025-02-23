Вашингтон, 23 февраля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп уверен в достижении договоренности по завершению украинского конфликта на этой неделе. Об этом 23 февраля заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — заявила представитель Белого дома в ходе брифинга.

При этом она не раскрыла никаких деталей касательно последней фразы. Вероятно, Левитт подразумевала следующую неделю.

По ее словам, завершение конфликта на Украине является главной целью Трампа в данный момент. Вместе с этим она заявила, что у нее нет подробностей о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Трампа.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. В ходе беседы они согласились с тем, что конфликт на Украине можно урегулировать путем переговоров. Российский лидер пригласил коллегу из США посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских представителей. Главы государств также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам российско-американской встречи в Эр-Рияде заявил, что для организации встречи президентов РФ и США потребуется плотная работа двух делегаций. При этом он усомнился в прогнозе некоторых западных СМИ о встрече Путина и Трампа на следующей неделе, в последних числах февраля.

Президент РФ 19 февраля заявил, что с удовольствием встретится с Трампом. Он отметил, что встреча должна быть подготовлена, чтобы был результат. Путин также указал на то, что пока не готов сказать, когда состоится встреча с американским коллегой. Днем ранее сам Трамп допустил, что встреча может состояться до конца февраля.

22 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что подготовка к встрече Путина с Трампом началась.