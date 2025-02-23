Киев, 23 февраля, 2025, 05:24 — ИА Регнум. Интенсивные телефонные переговоры с европейскими лидерами продолжил глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Как указал политик 22 февраля в своём Telegram-канале, с начала дня он созвонился с лидерами Нидерландов, Албании, Великобритании, Люксембурга и Греции.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Сегодня мы продолжаем нашу международную работу, новые переговоры с партнерами — очень полезные переговоры: будет больше поддержки в Европе, больше взаимодействия», — такое заявление сделал Зеленский в видео, опубликованном на его канале.

В частности, глава киевского режима рассказал, что в разговорах с премьером Нидерландов Диком Схофом и с премьером Люксембурга Люком Фриденом он выразил благодарность за помощь и готовность наращивать поддержку Украины. С премьер-министром Британии Киром Стармером Зеленский договорился о совместных мероприятиях, а с премьерами Албании Эди Рамой и Греции Кириакосом Мицотакисом обсудил совместные проекты.

Кроме того, Зеленский связался с президентом Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттарой, поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудил укрепление партнерства между странами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава киевского режима Зеленский на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа обзвонил 21 февраля шестерых европейских лидеров. Он позвонил канцлеру ФРГОлафу Шольцу, премьер-министрам Швеции, Словении и Хорватии — Ульфу Кристерссону, Роберту Голобуи Андрею Пленковичу, а также президентам Чехии и Польши — Петру ПавлуиАнджею Дуде.

Отношения Украины и США накалились на фоне резких высказываний Зеленского в адрес президента США Трампа. Так, перед российско-американской встречей в Эр-Рияде глава киевского режима раскритиковал Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Зеленский пожаловался на то, что Трамп провёл телефонный разговор с Путиным раньше, чем с ним.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс позднее заявил, что Зеленский столкнется с неприятными последствиями, если продолжит «поливать грязью» Трампа.

Министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам предложил президенту США Трампу заключить соглашение о разработке украинских редкоземельных металлов. Бессент пояснил, что соглашение подразумевает направление доходов от природных ресурсов в фонд восстановления Украины, где США получат экономические и управленческие права. Проект соглашения подразумевает, что не помогавшие Украине страны не будут получать выгоду от ее восстановления.

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц 21 февраля заявил, что Зеленский скоро подпишет соглашение. По его словам, это будет позитивным шагом для Украины.

В этот же день газета The New York Times (NYT) написала, что США передали Украине новый вариант соглашения о добыче украинских полезных ископаемых, который предусматривает передачу американской стороне половины доходов не только от добычи всех природных ресурсов, но и от портов и другой инфраструктуры.

22 февраля Трамп предупредил Украину о возможных последствиях в случае отказа от подписания договора. Он пообещал предоставить гарантии безопасности и выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время. Американский лидер подчеркнул, что Белый дом пытается вернуть средства, потраченные на помощь Украине, и добьется этого.