Вашингтон, 23 февраля, 2025, 04:37 — ИА Регнум. Миллионы долларов американских налогоплательщиков тратятся на выплаты гражданам, чей возраст превышает 200 лет. С таким утверждением 23 февраля на проходящей в Вашингтоне конференции консерваторов (CPAC) выступил президент США Дональд Трамп.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press

«В системе соцобеспечения США числятся миллионы людей, которым якобы больше 130, 140, 150 лет. У нас есть человек, которому, согласно записям, 360 лет. Это абсолютный рекорд! Наша страна существует всего 250 лет, а он оказался старше Америки», — заявил американский лидер.

Трамп охарактеризовал подобную ситуацию как «тотальное мошенничество», которое возникло при администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам Трампа, в государственных реестрах США числятся 3,5 млн человек в возрасте от 140 до 149 лет, 1,3 млн — старше 150 лет, 1039 человек, которым более 220 лет.

«Как такое возможно?» — задался вопросом глава Белого дома.

Американский президент заверил, что его администрация уже приступила к выявлению псевдодолгожителей, и пообещал покончить с «грабежом» американских налогоплательщиков.

Как передавало ИА Регнум, с момента вступления в должность главы государства Трамп начал кампанию по выявлению коррупции в различных ведомствах и госструктурах федерального правительства США.

Так, 9 февраля Трамп объявил, что даст поручение главе департамента по повышению государственной эффективности (DOGE) Илону Маску провести проверку министерства образования страны и Пентагона для выявления там масштабных случаев мошенничества и злоупотреблений.

До этого глава Белого дома отмечал, что предприниматель проверит на коррупцию различные ведомства федерального правительства точно так же, как это происходит уже в отношении Агентства США по международному развитию (USAID).

Министр обороны США Пит Хегсет позднее сообщил, что Пентагон предоставит DOGE особый доступ для возможности выявления случаев нецелевого расходования средств и борьбы со злоупотреблениями в ведомстве. Вначале будет проведен анализ структуры расходов штаб-квартиры ведомства и крупных программ стратегического характера, добавил он.